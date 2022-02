La Biblioteca Sant Agustí de la Seu d'Urgell reobrirà a mitjans del mes de març. Les obres de renovació de l'edifici que acull l'equipament encaren la recta final i suposen una millora en termes d'accessibilitat i funcionalitat. Els treballs, que han tingut un cost de 426.000 euros i han comptat amb una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), s'han centrat en la climatització, insonorització i redistribució d'alguns espais, com l'àrea infantil. També s'ha adequat una nova sala d'estudi en grup. L'actuació va arrencar a principis de maig de 2021 i entre els mesos de juny i l'octubre es va habilitar un espai provisional a la sala polivalent del Centre Cívic El Passeig per poder continuar donant servei als usuaris.

L'alcalde de la Seu d'Urgell, Francesc Viaplana, ha dit que aquesta ha estat la intervenció més rellevant que s'ha fet a la biblioteca, que ha definit com a "l'equipament cultural més important de la ciutat". Per aquest motiu, i en resposta a les demandes dels veïns de la capital alt-urgellenca, s'ha decidit ampliar l'horari de 35 a 39 hores setmanals durant el curs escolar. Aquest fet implica incrementar el personal de l'equipament en un treballador, passant d'un equip de quatre a cinc persones, tal com ha dit el tinent d'alcalde de Cultura, Carlos Guàrdia.

Un nou espai pels nens i una planta baixa renovada

Per la seva banda, la directora de la Biblioteca Sant Agustí, Lourdes Esteve, ha detallat que la nova àrea infantil, més gran que la que hi havia abans, permet distribuir l'espai per segments d'edat. Un cop reobert l'edifici de l'equipament, la intenció és programar els actes commemoratius del seu 25è aniversari, que s'havien d'haver dut a terme l'any 2020 i que es van veure aturats per la pandèmia. De fet, tot i que les obres van començar al maig de l'any passat, l'edifici va tancar portes des de finals de març per poder fer el trasllat al Centre Cívic El Passeig.

La planta baixa de la biblioteca ha estat convertida en un espai més diàfan, amb butaques per llegir revistes i diaris, ordinadors per fer consultes i una zona d'exposició de les novetats bibliogràfiques de l'equipament. Al primer pis hi ha la major part del fons de coneixement per al públic adult, la novel·la i els DVD i els CD. També disposa d'espais de lectura formal i informal. Pel que fa a l'àrea infantil i jove, se situa a la segona planta, amb un nou espai per a nadons. Mentrestant, al tercer pis s'han creat dos nous espais de treball en grup reconvertint part del magatzem, que ha passat a la planta subterrània de la cripta.

Finalment, la sala polivalent comptarà amb pantalla i projector fixos i s'adaptarà la il·luminació per tota mena d'activitats de difusió de la lectura i la cultura en general. El fons de col·lecció local (temàtica i autors de la comarca) i de reserva continuaran en aquesta zona. Pel que fa al sistema de climatització de tot l'edifici, es fa amb aerotèrmia i amb la instal·lació d'una quarantena de panells fotovoltaics per millorar-ne considerablement l'eficiència energètica.