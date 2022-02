Els dies 11, 12 i 13 la companyia Cerdanya Musical representarà les tres últimes funcions del musical Els productors, un projecte que la companyia va iniciar a finals del 2019 i que, a causa de la pandèmia de la covid19, l’estrena es va veure ajornada fins al juliol del 2021. L’associació Cerdanya Musical ha remarcat que «esperem que ens acompanyeu de nou d’aquí a una setmana per acomiadar-lo ara com cal». L’obra és «una boja comèdia que explica la història de dos productors de Broadway que decideixen fer-se rics produint un fracàs a taquilla per tal de suspendre l’obra i quedar-se tots els diners». Les entrades es poden comprar a codetickets.com o a l’oficina de turisme de Puigcerdà.