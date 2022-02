El nou turisme postpandèmia consolida el càmping i allotjaments rurals com a grans beneficiats de la crisi sanitària en un context de recuperació lenta de les xifres del 2019. El balanç de l’exercici 2021 del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida evidencia un increment de les pernoctacions del 28,5% respecte de l’any passat, però encara un descens del 15%% respecte de les xifres del 2019.

El sector d’allotjament turístic de la demarcació de Lleida va tancar l’any 2021 amb un augment del 33,8 % del nombre de viatgers i del 28,5 % del nombre de pernoctacions en relació amb l’any 2020, segons ha apuntat el mateix Patronat. Aquestes xifres, però, encara queden per sota dels resultats registrats abans de la pandèmia perquè respecte al 2019, un any que va ser de rècord a la demarcació, el sector turístic ha registrat una pèrdua del 23,3 % en la xifra de viatgers i del 15,5 % en la de pernoctacions, segons les dades de l’INE.

Pel que fa als segments del sector turístic, el subsector del càmping va obtenir el 2021 «el millor resultat de tots els temps», mentre que el del turisme rural va tancar l’any amb els millors guarismes des de l’any 2016, segons les xifres del Patronat. Així, els càmpings van registrar, amb 806.388 estades, un creixement del 25,2% quant al nombre de pernoctacions respecte al 2019. Per la seva banda, l’hoteleria, un subsector més diversificat a la zona del Pirineu i la Plana de Lleida, va registrar una pèrdua del 32 % quant al nombre de pernoctacions en relació amb el 2019. Amb tot, els hotelers van incrementar la xifra d’estades el 17 % respecte al 2020. Per l’origen dels visitants, el turisme estranger ha presentat una «lleugera milloria» amb relació al 2020, amb un increment del 7,2% de pernoctacions, però encara molt per sota de les xifres habituals.

El comportament del sector turístic va ser molt diferent en el primer i en el segon semestre a causa del nivell de restriccions de mobilitat decretades per les autoritats en el marc de la pandèmia. Així, durant el primer semestre de l’any el sector de la demarcació de Lleida va perdre, amb relació a l’any 2019, el 55,6% de viatgers i el 53,2% de les pernoctacions en les diverses modalitats d’allotjament turístic. En el sector d’hoteleria el descens es va registrar per sobre d’aquest percentatge, fins arribar al 62,6% menys de viatgers i el 64% de pernoctacions respecte al 2019. En canvi, el balanç de l’estiu va resultar excel·lent, amb xifres rècord i el millor resultat de tots els temps en el període comprès del juliol al setembre en comparació amb el mateix termini d’anys anteriors. En aquest sentit, la demarcació de Lleida va registrar un increment del 12,5 % en les pernoctacions respecte a l’any 2019, abans de la pandèmia, i un increment del 27% respecte al mateix període del 2020. Pel que fa al nombre de viatgers, es va incrementar el 3% en relació amb l’any 2019 i el 29,2% respecte al 2020 en el conjunt de les comarques de Lleida. Així, a partir d’aquesta temporada d’estiu bona, el sector va aconseguir retallar considerablement durant el segon semestre de l’any els mals resultats del primer semestre. De la pèrdua del 55% de viatgers i el 53% de pernoctacions respecte al 2019, el resultat del comportament provisional dels 12 mesos del 2021, es va aconseguit reduir la pèrdua de viatgers amb relació al mateix 2019 el 23,38% i el 15,4% de les pernoctacions.