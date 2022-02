L’Hospital de Cerdanya oferirà en els pròxims mesos un nou tractament per als malalts de càncer que els evitarà el viatge que actalment han de fer a altres centres mèdics de Berga, Manresa o Barcelona. Es tracta del tractament de quimioteràpia intravenosa, el qual permet l’administració als pacients directament al corrent sanguini a través d’un cateter injectat a una vena.

Des de la direcció de l’Hospital Comú de Cerdanya han anunciat que després d’un projecte de redefenició d’alguns espais interns i l’adopció dels equipaments necessaris, el centre ja és a punt per a oferir el nou servei mèdic: «ja és més a prop el dia en què podrem oferir tractaments de quimioteràpia al Hospital de Cerdanya. Amb la finalització del treball de preparació a la farmàcia i l’inici de l’acreditació de les instal·lacions, ens apropem a poder oferir tractaments de quimioteràpia intravenosa als pacients oncològics. El centre espera començar a administrar els primers tractaments abans de l’estiu».

El procés per poder oferir quimioteràpia a l’Hospital de Cerdanya ha durat dos anys i s’ha endarrerit a causa de la crisi de subministraments. El projecte ha inclòs la creació d’una sala blanca estrictament esterilitzada a les dependències de Farmàcia del centre mèdic així com la superació dels diversos tràmits administratius i tècnics amb la mateixa direcció de l’hospital i el Servei Català de la Salut. En paral·lel, el centre ha format el personal que acompanyarà els pacients en el tractament en una formació que ha inclòs el desplaçament del professionals a Manresa per conèixer els protocols que ara s’implantaran a Puigcerdà. Superada aquesta fase, i les obres que han durat mig any, el passat divendres el centre va rebre la primera visita de tècnics per a certificar tot el sistema, tant pel que fa a l’espai com a la tecnologia i l’equip humà. La previsió de l’hospital és que abans de l’estiu es pugui estrenar el nou servei amb els primers pacients per tal que durant el segon semestre de l’any quedi totalment consolidat.

93 cerdans a l’any

La mesura beneficiarà les 93 persones de mitjana a qui se li diagnostica un càncer cada any a la Cerdanya, la qual cosa suposa el 0,52% de les 18.000 persones que formen el padró comarcal, segons les estadístiques oncològiques de Catalunya. En aquest sentit, aquestes mateixes estadístiques apunten que a la Cerdanya unes 250 persones viuen amb un diagnòstic de càncer, és a dir l’1,4% de la població. Entre els homes el més comú és el de pròstata, pulmó i còlon i entre les dones el de mama, còlon i recte.

Els tractaments de radioteràpia es continuaran oferint, pels pacients cerdans, als hospitals de jerarquia superior de Manresa o Barcelona.