Llívia s’ha proposat autogestionar-se la major part de la brossa amb una planta de compostatge pròpia que recollirà la fracció orgànica dels veïns.

Segons els experts que desenvolupen el pla d’impuls de la recollida porta a porta a Llívia i la Cerdanya, la brossa orgànica que genera la població, la qual suposa el 44%, de la total, l’Ajuntament la podrà reconvertir en fertilitzant orgànics de qualitat. Això serà possible gràcies a una planta de compostatge pròpia que permetrà Llívia tancar el cercle de la sostenibilitat en la gestió dels residus aprofitant la generació d’aquests fertilitzants sense necessitat de contractar transport que s’emporti la brossa a un altre municipi. Alhora, el fertilizant pot servir per al conreu dels prats locals. Els tècnics responsables del desplegament de la recollida porta a porta han remarcat que això posarà Llívia i els municipis que apliquin aquest model en la situació capdavantera dels ranquings de pobles més sostenibles. En aquest sentit, Catalunya te actualment una mitjana de reciclatge del 45% de la brossa, un percentatge que és lluny de les demandes de la Unió Europea, que era del 60% per a l’any 2020 però també lluny del 31% que recicla avui en dia Llívia o el 27% de mitjana de la Cerdanya. Els tècnics que han visitat Llívia per reunir-se tant amb veïns com amb segons residents i empresaris els han remarcat la necessitat que el nou sistema de recollida es faci amb un canvi de xip de la població vers la «corresponsabilitat», de manera que cadascú prengui consciència que ha de facilitar el reciclatge de la brossa que genera pel be del medi ambient global i local. A Catalunya hi ha 221 municipis que ja apliquen, alguns des de fa 20 anys, aquest sistema.

El repte del 71% de separació

L’Ajuntament de Llívia i el Consell Comarcal que han iniciat la campanya d’informació, d’un procés que involucrarà també els municipis de Ger, Guils de Cerdanya, Prats i Sansor, Das i Urús, s’han marcat com a repte aconseguir un índex de recollia selectiva del 71% com els de la resta de pobles que apliquen el porta a porta.