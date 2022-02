El grup de Compromís pel Pirineu a l’Alt Urgell, adscrit al PSC, ha anunciat la presentació d’una moció sobre la reducció de serveis bancaris a la capital alt urgellenca i el Pirineu. Els regidors de la formació socialista han assegurat que «els consellers i conselleres de Compromís han contactat personalment amb les oficines bancàries de la comarca i han constatat que cada vegada hi ha menys oficines, l’última en tancar ha estat l’oficina de l’entitat BBVA a Organyà, i que les que queden totes operen amb importants restriccions horàries i dificultats diverses per accedir-hi». El grup comarcal elevarà al ple del Consell una moció per «instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen a la comarca a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat durant tot l'horari, especialment a aquelles persones que no poden fer els seus tràmits o gestions telemàticament».