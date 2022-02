La ruta aèria que connecta l'aeroport d'Andorra-La Seu i el de Madrid des del 17 de desembre passat podria quedar consolidada per tot aquest any si es mantenen els índex d'ocupació registrats fins ara, que són d'un 68%. Així, segons les previsions del govern del Principat, el punt d'equilibri podria arribar al juny, tot i ser conscients que després de la temporada turística d'hivern es produirà una davallada en la demanda. Des de l'executiu estan analitzant amb diversos sectors empresarials del país la viabilitat que tindria operar un tercer vol d'anada i tornada entre setmana, previsiblement en dimarts o dijous. Segons els resultats obtinguts, es podria plantejar posar-lo en marxa poc després de la finalització de la campanya d'esquí.

Més d'un miler de persones (1.089) han utilitzat la nova ruta regular d'Air Nostrum entre Andorra-La Seu i Madrid des de la seva posada en marxa i fins diumenge passat, amb una mitjana de 34 passatgers per vol. Aquesta xifra és "sensiblement superior" a les estimacions que havia fet el govern andorrà, segons ha explicat el seu ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo. Per aquest motiu, ha assegurat que si aquesta "bona tendència" continua, la línia quedaria garantida per la resta de l'any al mes de juny, moment en què l'executiu del Principat començaria a fer efectives les compensacions a la companyia pels seients que no s'ocupen, fixades en un màxim de 630.000 euros en un any.

Davant d'aquesta situació, Gallardo ha explicat que segons les necessitats que els traslladin les empreses del sector bancari, consultories o complexos de neu, negociaran amb Air Nostrum la posada en marxa d'una tercera connexió entre setmana. D'aquesta manera, es reforçarien els viatges amb finalitats de negoci, ja que l'oferta actual, en divendres i diumenge, està més encarada a un ús turístic. De fet, tot i no tenir la concreció del perfil d'usuari dels vols, s'ha pogut constatar que la finalitat majoritària és d'oci i lleure. També que, a banda d'Andorra, la destinació final d'alguns dels viatgers és la Seu d'Urgell, Puigcerdà o altres localitats de la Cerdanya.

Pel que fa a l'establiment de noves rutes amb d'altres destinacions, des del govern andorrà han recordat que s'està treballant per veure si seria viable comptar amb una connexió amb França i Portugal. Amb aquesta intenció, han afegit, ja s'han establert contactes amb l'entitat Empresa Familiar Andorrana i la idea seria posar-les en marxa en un procés d'adjudicació similar al que s'ha fet amb la de Madrid. Precisament, en termes de durada i puntualitat dels vols, el ministre andorrà ha remarcat que fins ara no s'han produït retards i que tampoc hi ha hagut cancel·lacions o desviaments. Així, el trajecte s'ha reduït en menys temps del previst en la majoria dels casos.