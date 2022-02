La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, creu que la reacció del president del govern de l'Aragó, Javier Lambán, plantant el president de la Generalitat, Pere Aragonès, pels Jocs d'hivern va ser "testosterònica". En una entrevista a 'Ser Catalunya', la igualadina ha assegurat que el Govern no veu "cap problema" en complementar la candidatura amb l'Aragó en algunes disciplines com l'esquí de fons.

El problema, segons la consellera, és que aquest "no pot ser un problema polític ni de percentatges". En l'àmbit tècnic, Vilagrà diu que hi ha acord en el fet que Catalunya ha d'acollir més disciplines i que l'Aragó pot organitzar algunes altres tenint en compte les seves característiques. La igualadina ha admès que la col·laboració amb Sarajevo per celebrar algunes de les proves esportives en aquest país és una de les opcions que estan sobre la taula i que al Govern li agrada aquesta possibilitat.

També ha volgut remarcar que els Jocs d'hivern del 2030 no és un "gran esdeveniment" i ha volgut comparar-ho amb altres competicions esportives que s'organitzen a Catalunya. En aquest sentit, ha dit que els Jocs Olímpics suposarien una mobilització d'entre 4.000 i 5.000 esportistes, molt per sota del que mobilitza una marató a Barcelona o les 90.000 persones que assisteixen al torneig Godó de tenis. A més, ha defensat que els esportistes no estarien tots en el mateix punt sinó que estarien repartits pels Pirineus i que les proves de gel es farien a Barcelona aprofitant infraestructures dels Jocs Olímpics del 1992.