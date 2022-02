La Cerdanya i l’Alt Urgell han quedat inclosos en un nou producte turístic impulsat per la Generalitat que té com a objectiu promoure el viatge per les carreteres amb més atractiu paisatgístic i patrimonial del país a partir del desplaçament com a experiència. Una de les rutes connecta la Seu d’Urgell i la plana cerdana fins el mar passant pels principals elements turístics dels pobles i entorns naturals.

El nou producte de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) es diu el Grand Tour de Catalunya i inclou 33 carreteres d’interès paisatgístic definides per l’Observatori del Paisatge de Catalunya. Entre els vials seleccionats hi ha les «grans rutes» des de la Seu d’Urgell fins a Figueres sota la denominació La Transpirinenca i de la capital altempordanesa fins a Barcelona. També hi han quedat incloses carreteres més petites i «amagades», que sovint són territori de motoristes i ciclistes. Així, de la zona pirinenca i prepirinenca, s’hi han inclòs el recorregut entre Alp, Castellar de n’Hug i la Pobla de Lillet; la C-26 entre Berga, Borredà i Ripoll i el traçat de Castellfollit de la Roca fins a Beget. A l’Alt i el Baix Empordà, es proposen els recorreguts entre Vilajuïga, Port de la Selva i el Cap de Creus per tancar l’itinerari seguint el Pirineu. La ruta vol donar a conèixer atractius patrimonials, naturals i enogastronòmics de cada zona, així com divulgar l’entorn, la gent, els costums i les tradicions de cada zona. Així, en el cas del Pirineu, proposa visitar els edificis medievals i les cases modernistes de Puigcerdà, el barri vell de Bellver o la catedral romànica de la Seu d’Urgell. El Grand Tour recupera els traçats originals d’antigues carreteres d’arreu de Catalunya, que a vegades han quedat relegades a vies secundàries. Des de l’Agència Catalana de Turisme apunten que aquestes rutes «permeten un tipus de viatge més pausat, gaudint del paisatge i els valors paisatgístics». Segons indica l’ens, aquests traçats permeten fer un «road trip calmat» gràcies al fet que tenen poc trànsit, són transitables amb moto o bicicleta i mostren «la gran riquesa i diversitat dels paisatges de Catalunya».