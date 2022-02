El que va ser fotògraf de Puigcerdà i regidor de Cultura Emili Giménez, traspassat l’any 2020, rep des d’ahir un homenatge en forma d’exposició a la ciutat de Maracay, a Veneçuela. La mostra d’imatges de Giménez, molt apreciat a la capital cerdana i tota la comarca per la seva predisposició a col·laborar amb les entitats i particulars, ha estat organitzada pel dinamitzador cultural veneçolà i alhora amic de Giménez Aquiles Ortiz.

Aquiles Ortiz és un dinamitzador cultural amb una gran presència als circuits artístics de l’estat espanyol, el qual té el costum de visitar anualment en motiu de la fira ARCO de Madrid. En el transcurs d’aquests viatges, Ortiz va establir també una forta vinculació amb Puigcerdà i la Cerdanya perquè una filla seva treballava de professora a l’escola de música. En les estades a Puigcerdà, Ortiz, Giménez i els responsables del Museu Cerdà van col·laborar en l’organització de nombrosos esdeveniments. Ara, Ortiz ha muntat una exposició d’homenatge al fotògraf cerdà que ha quedat instal·lada a la galeria de l’escola d’arts visuals Rafael Monasterios del complex cultural Santos Michelena de Marcay. La mostra exposa imatges de Puigcerdà, la Cerdanya i dels nombrosos viatges fotogràfics que realitzava Giménez arreu del món. El fotògraf va realitzar series sobre el patrimoni arquitectònic de la vall amb el catàleg d’esglésies romàniques així com paisatges retratats amb diverses tècniques. Entre les fotografies de l’exposició n’hi ha que són propietat d’Ortiz i d’altres que se li han enviat des de Cerdanya. Giménez era col·laborador dels mitjans de comunicació local. Va cedir bona part de la seva col·lecció a l’Arxiu Comarcal.

Pendent de l’homenatge local

La tècnica del Museu Cerdà Nati Balada ha apuntat que si bé no es pot descartar que l’exposició de Maracay viatgi a Cerdanya en un futur, ho veu complicat per les dificultats logístiques i econòmiques. En aquest sentit, ha apuntat que la intenció d’organitzar un homenatge a Puigcerdà està aturat per la dificultat de coordinar institucions, amics i familiars.