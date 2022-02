La biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell, que ofereix un servei de caire comarcal així com també als veïns de la Cerdanya lleidatana que tenen la capital alt-urgellenca com a ciutat de referència, ampliarà els horaris i obrirà a partir de les pròximes setmanes també les franges del dia que no ho feia.

Així, si fins ara l’equipament obria dilluns, dimecres i divendres a la tarda i dimarts, dijous i dissabte al matí, en aquesta nova etapa ho farà els matins de dimarts, dimecres, dijous, divendres i dissabte, i les tardes de dilluns, dimarts, dimecres, dijous i divendres. A l’estiu els dilluns tancarà. L’Ajuntament ha destacat que amb aquest nous horaris, l’equipament estarà obert quatre hores més del que exigeix el Mapa de Lectura Pública el departament de Cultura de la Generalitat. El consistori ha previst la reobertura de la biblioteca, amb nous espais i redisseny dels interiors, el pròxim mes de març.