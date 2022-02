L’esquí de l’Alta Cerdanya i el Capcir prepara un nou producte per enfortir l’oferta dels pròxims hiverns. Es tracta de la unió de tres estacions de titularitat municipal amb la intenció de crear una oferta més potent i accedir a noves vies de finançament per modernitzar les instal·lacions.

Les estacions de Portè-Pimorent, Cambra d’Ase i Formiguera han anunciat la creació d’un projecte per la unió comercial de les seves pistes sota la marca Trio. Segons han confirmat fonts de les estacions, l’acord està fixat i ara és a l’espera que les converses a nivell polític es consolidin per poder exposar públicament els detalls de l’operació. El projecte compta amb l’aval del Consell General dels Pirineus Orientals, administració supralocal que podria donar a les tres estacions un nou impuls en la recerca de més mercat tant de l’estat francès com del costat sud de la frontera amb, principalment, els aficionats de Barcelona i la seva àrea d’influència. La intenció d’unir les estacions de muntanya de l’Alta Cerdanya i el Capcir és una vella aspiració de les autoritats polítiques locals que ho debaten des de l’any 2017, segons recull el diari L’Independant d’unes declaracions del president dels Pirineus Orientals, Hermeline Malherbe. Les tres estacions de Trio son d’una magnitud similar, més modesta que l’oferta d’esquí, restauració, comerç i hoteleria que ofereixen complexos més grans com els de Font-romeu, de titularitat privada, i els Angles.