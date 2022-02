L’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell ha renovat la cúpula directiva, la qual serà presidida a partir d’ara per Alfons Peguera. El director de l’Hotelet d’Estamariu serà el president d’una junta on també hi haurà Katja Rautenberg, com a vicepresidenta, i Joan Canut, Eduard Pérez i Axier Arbilla. Peguera pren el relleu de Miquel Àngel Sànchez, el qual ha estat al càrrec tres dècades, després de superar una votació en la qual va obtenir la unanimitat de l’assemblea general. Miquel Àngel Sànchez, responsable de l’hotel Avenida de la Seu d’Urgell, no es desvincula totalment de l’entitat ni de la seva cúpula dirigent, sinó que s’ha ofert a ostentar una de les vocalies de la junta a fi i efecte d’ajudar els nous responsables del gremi empresarial. L’Associació d’Hostaleria de l’Alt Urgell aglutina representants d’una gamma àmplia d’establiments del Pirineu i el Prepirineu de la segona comarca més gran del país.