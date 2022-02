L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) es posiciona en contra de la candidatura olímpica dels Jocs d'Hivern 2030 per motius "socioeconòmics, ecològics i nacionals". L'entitat independentista se suma a la plataforma Stop Jocs Olímpics en considerar la proposta de participació en els Jocs com "una campanya d'espanyolització". Així ho ha aprovat per unanimitat el plenari de socis de l'Assemblea, segons informa l'entitat en un comunicat. Valoren que la proposta de candidatura arriba "en circumstàncies que no són normals: Catalunya no és un estat independent i l'estat espanyol criminalitza i persegueix el moviment independentista", afirmen.

En un comunicat, esgrimeixen que els JJOO estan basats "en el turisme de masses i en la construcció, què són activitats de poc valor afegit i depredadores del territori". L'ANC sosté que "el Pirineu té poca diversificació econòmica i un monocultiu d'aquests sectors que ja és molt gran". Sobre els arguments ecològics afirmen que "són especialment rellevants, atès el canvi climàtic, que comporta un augment de la temperatura i una reducció de les precipitacions de neu, pujant la cota de neu". L'ANC reconeix que "hi poden haver socis que estiguin a favor o en contra dels Jocs d'hivern, en funció del model socioeconòmic que defensin", tot i que fan saber que "en circumstàncies normals" no els pertocaria "posicionar-se en el debat". "La candidatura ni tan sols és una candidatura catalana, sinó que és una candidatura conjunta amb Aragó. La visualització externa dels Jocs contribuirà al missatge de falsa normalització de la situació política", denuncia el comunicat. En clau ideològica, l'Assemblea afirma "estar obligada" a posar la seva capacitat mobilitzadora al servei de la plataforma Stop Jocs Olímpics. Per últim, recorden que la proposta de candidatura olímpica forma part de l'agenda del "retrobament" del govern espanyol i que és "incoherent amb la lluita per la independència".