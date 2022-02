El projecte d’implantació del sistema de recollida de residus porta a porta que prepara l’Ajuntament de Llívia i el Consell Comarcal de la Cerdanya preveu la instal·lació d’illes temporals de contenidors els caps de setmana per facilitar als segons residents i turistes la implicació en la separació de la brossa.

La gestió de la recollida selectiva a la Cerdanya topava amb la dificultat afegida que comporta un volum de població de segona residència i lloguer turístic que en caps de setmana o temporada alta pot multiplicar per tres els habitants de la vall. Així, si Llívia té un padró oficial de 1.500 habitants, els caps de setmana o puntes turístiques sobrepassa els 5.000. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament ha previst la instal·lació d’illes mòbils de contenidors a l’entrada del poble per tal que segons residents i visitants hi deixin les deixalles també de manera separada.

Les àrees de cap de setmana es posaran divendres a la tarda i estaran disponibles fins diumenge a la tarda. Amb la implantació del sistema porta a porta, previst a Llívia per als pròxims mesos, el municipi vol passar d’un índex de separació del 31% a un del 71% amb la utilització d’una planta de compostatge que tractarà la fracció orgànica, la qual suposa el 44% del total dels residus. També implantaran la recollida porta a porta els municipis de Ger, Das, Urús, Guils i Prats i Sansor, sota la coordinació del Consell Comarcal. Al país el sistema es va estrenar l’any 2000.