L'Ajuntament de la Seu d'Urgell aprovarà aquest dilluns la modificació del Pla Parcial del SUD-1, actuació que permetrà disposar dels terrenys necessaris per construir el futur hospital comarcal de l'Alt Urgell. Amb aquesta modificació del pla parcial del SUD-1, dues terceres parts del total de la superfície d'aquest sector passarà a ser pública, en una sola peça. D'aquesta manera, es guanya més superfície, amb un total de 13.000 metres quadrats per a l'hospital comarcal de l'Alt Urgell, amb una gran zona verda. D'altra banda, només una quarta part del total de la superfície del sector tindrà un ús comercial.

Amb la modificació, el sector SUD-1 tindrà dues àrees diferenciades separades per la carretera N-260. A la part sud del sector, de titularitat pública, és on el Departament de Salut construirà el nou hospital, mentre que la part nord del sector, de titularitat privada, està reservada per a usos comercials. El pla parcial general de la Seu d'Urgell, aprovat l'any 2002, ja preveia una zona comercial en aquest sector, que ara veu disminuïda la seva superfície de forma significativa. La modificació s'aprovarà al ple de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell d'aquest dilluns.