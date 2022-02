El Projecte 4 Estacions va néixer el 2018 i el seu objectiu és el d'acostar la meteorologia a la gent amb càmeres web en directe a diferents punts del Pirineu. És una iniciativa sense ànim de lucre que compta amb onze joves que s'estan formant en el camp de la meteorologia. Les xarxes socials han permès expandir el projecte. Actualment, ja tenen més de vint càmeres, la majoria al Pirineu Oriental, a estacions d'esquí i refugis i també una a Andorra. Fins ara, les nostres comarques acullen càmeres a Tuixent (Alt Urgell), el Port del Comte (Solsonès) i Lles de Cerdanya (Cerdanya), que es poden seguir en directe a través de la web del projecte.

Ara inicien una nova fase, la instal·lació de càmeres a particulars. El propietari de la casa rural Mas Merolla, a Gombrèn, ha volgut participar-hi per compartir les "postes i sortides del sol en un entorn privilegiat" envoltat de muntanyes. També li han instal·lat una estació meteorològica.

"Volem acostar la meteorologia a la gent i no quedar-nos només en si aquell dia fa sol o plou", explica Jan Ponsa. L'any 2018 va decidir posar en marxa el projecte i, gràcies a les xarxes socials, fan una valoració molt positiva del ressò que està tenint. "Tenim 12.000 seguidors a Twitter i 5.000 més a Instagram i seguim creixent i aportant el nostre granet de sorra dins la ciència", remarca.

Si bé el confinament els va frenar la instal·lació de càmeres web –utilitzen càmeres de videovigilància d'alta resolució que ells utilitzen per captar fenòmens meteorològics-, el fet de poder oferir una finestra a diferents punts del Pirineu els va acostar a nous públics. "El 2020 seguia plovent i nevant malgrat estar en plena pandèmia", recorda. El rècord de visualitzacions l'han assolit recentment, en l'episodi de nevades del desembre del 2021. Hi va haver punts del Pirineu on van arribar a gruixos de 2 metres i anaven seguint com evolucionava la cota de neu. "Vam tenir 30.000 visites al web durant les dues setmanes d'aquell temporal", afegeix. El perfil dels usuaris és molt variat i de totes les edats si bé tots ells comparteixen l'afició per la meteorologia i les ganes de compartir-ho en xarxa.

Un projecte sense ànim de lucre

Al capdavant del Projecte 4 Estacions hi ha onze joves que s'estan formant professionalment en la meteorologia, en camps com la Geografia o Ciències Ambientals. Es tracta d'una iniciativa sense ànim de lucre que es finança amb la venda de les càmeres i estacions. Els interessats compren el material i els membres del projecte fan la instal·lació, l'assistència tècnica i l'assessorament. Des del web, es poden veure totes les càmeres i també pengen les previsions a partir de models públics. Ells no analitzen la informació.

Actualment, ja compten amb una vintena de càmeres web instal·lades, la gran majoria al Pirineu Occidental. D'aquestes, cinc són a estacions d'esquí (Tavascan, Port del Comte, Tuixent-La Vansa, Pal Arinsal i Vallnord-Pal Arinsal) però també hi ha refugis i localitzacions d'indrets com Vielha e Mijaran, Vilaller, Molló (la càmera més oriental) i a Andorra La Vella. Segons explica un altre dels membres del projecte Raimon Pujol, s'han centrat en el Pirineu perquè és on hi ha més activitat meteorològica i ara volen iniciar una nova fase d'expansió amb càmeres al Pirineu Oriental. La primera que han posat ha estat a Molló, amb la complicitat de l'Ajuntament. "Volem posar-ne unes 20 més per tenir una xarxa ben repartida", assenyala.

Nova fase amb particulars

En paral·lel, han començat a treballar també amb particulars com Josep Font, propietari de la casa rural Mas Merolla, a Gombrèn (Ripollès). Explica que va conèixer el projecte per les xarxes socials i que li va semblar una iniciativa molt interessant. Com a aficionat a la meteorologia, creu que era una bona manera de compartir les postes de sol i les albades en un entorn privilegiat com aquest. És l'última finca del Ripollès amb unes vistes espectaculars on es pot veure el Berguedà, amb La Pobla de Lillet al fons i indrets com la Serra del Catllarà i el Roc de la Lluna. A més a més, li permet tenir controlada la finca, des de les dues càmeres que han instal·lat. En el seu cas, també ha decidit incorporar una estació de meteorologia. "La que tenia ja estava obsoleta i ara era un bon moment per renovar-la", afegeix.

Els problemes de cobertura al Pirineu són la principal limitació del projecte. Per això, estudien en cada cas quina és la millor opció. En el cas de Mas Merolla, el propietari va decidir fer arribar 5G per satèl·lit.