El Consell Comarcal de Cerdanya i els ajuntaments de la part sud de la vall que s’abasteixen d’aigua que prové de la part nord han creat una taula de treball amb representants polítics i tècnics dels dos costats de la frontera a fi efecte de garantir els cabals que estableixen els tractats internacionals.

El Consell i els ajuntaments afectats no es volen anar quedant sense aigua. A mesura que s’endureixen les condicions de sequera pel canvi climàtic i que els regants de l’Alta Cerdanya van agafant més cabal dels llacs i rius, els municipis de Puigcerdà, Llívia, Ger, Guils, Bolvir i All noten com cada vegada baixa menys aigua pels seus recs. Davant d’aquesta situació, el Consell i els ajuntaments afectats s’han reunit per plantejar la situació i formar un grup de seguiment.

A la taula de treball hi seran representats tant càrrecs electes com tècnics municipals i comarcals a fi que analitzin al detall el compliment de les hores d’aigua que pertoquen als municipis de la Baixa Cerdanya que fixen els tractats de Baiona. En aquest sentit, el president del Consell i alcalde de Bolvir, Isidre Chia, ha apuntat que «hem de saber en tot moment què es fa al costat nord; cada vegada baixa menys aigua i hem d’intentar que es compleixin els pactes». Els acords afecten l’aigua del llac Lanós, del riu Querol i altres torrents. En la primera trobada, els membres de la taula s’han donat un mes per analitzar els acords i els cabals actuals.