La cúpula d ela Diputació de Lleida ha realitzat una visita a l’Alt Urgell per analitzar els projectes de millora en l’abastament de serveis energètics de la comarca en els quals hi participa amb ajudes econòmiques.

Segons ha enumerat la mateixa Diputació, l’ens provincial ajuda la comarca en projectes com ara la instal·lació de generació d'energia tèrmica amb biomassa a l'edifici municipal polivalent de Fígols i Alinyà, l’ampliació de la central tèrmica existent i subministrament al CEIP Sant Climent de Coll de Nargó, diferents millores en xarxa de captació d’aigües a Arsèguel i el soterrament de serveis a les Valls de Valira, on s’està treballant en el nou consultori mèdic d’Anserall. Així, les actuacions que aquests municipis estan portant a terme, incloent millores de piscines i reforma de cementiris entre d’altres, «han suposat que la Diputació de Lleida ha destinat en els darrers dos anys 1.370.000 euros en diferents ajuts i subvencions, una xifra que reflecteix l’èxit de l’aplicació dels criteris de discriminació positiva, que suplementen les aportacions als municipis en risc de despoblament i que pateixen els efectes negatius d’un entorn de muntanya», segons ha remarcat l’òrgan provincial.

El president de la Diputació, Joan Talarn, ha visitat aquesta setmana Arsèguel, les Valls de Valira, Fígols i Alinyà i Coll de Nargó, i ha destacat «l’esforç que fan els consistoris per a millorar les condicions de vida del veïnatge amb respecte a l’entorn i apostant per la sostenibilitat». Talarn ha posat l’accent també en la «modernització de les conduccions d’aigua i apostant per projectes d’eficiència energètica». En totes aquestes actuacions la Diputació hi ha aportat finançament. Els alcaldes han acompanyat la delegació de l’ens per visitar els projectes.