El Pirineu ha sumat nova veu escèptica davant d’un projecte de Jocs Olímpics que fins ara tan sols ha despertat unanimitat favorable a Barcelona. El Consell d’Alcaldesses de l’Alt Urgell ha acordat majoritàriament donar un «suport condicionat» al projecte de candidatura. La decisió l’han pres en el marc d’una reunió extraordinària aquest dimecres al vespre.

Malgrat tot, els líders locals han acordat donar un «vot de confiança» als promotors de la candidatura perquè el Pirineu «no pot deixar passar les oportunitats de futur que se li presenten» i els Jocs «en són una d’important» per bé que «no són la solució als problemes» del territori.

Alcaldes i alcaldesses han reclamat més concreció i més compromisos dels governs català i espanyol, sobretot pel que fa a les inversions en infraestructures i a l’impacte mediambiental i han apuntat que troben a faltar un lideratge clar del projecte. També han conclòs que els Jocs «no són la solució als problemes que té el Pirineu». L’acord no s’ha pres per unanimitat, ja que hi ha hagut posicionaments «obertament contraris».