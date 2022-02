El ple de l’Ajuntament de la Seu ha aprovat els estatuts de l’associació La Seu Tech City, la qual impulsarà el projecte «Pirineu Tech City». Aquest projecte té com a objectiu «la creació d’un espai destinat al desenvolupament tecnològic, un hub tecnològic, aplicat a les activitats que es porten a terme en zones rurals i de muntanya, tot respectant el medi ambient», segons ha explicat el mateix consistori. L’associació esdevé el model de governança del projecte i està integrada per institucions públiques i empreses privades, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat jurídica sense ànim de lucre, tal com ha apuntat l’Ajuntament. Així, els òrgans de l’associació són l’assemblea general, la junta de govern i la comissió assessora (òrgan de debat i orientació estratègica de l’associació). El hub tecnològic té com a finalitats l’atracció i retenció de talent i l’impuls de l’economia del Pirineu i de la Seu, entre d’altres.