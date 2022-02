El Govern ha tornat a tancar la porta a obrir la consulta sobre els Jocs Olímpics d'Hivern al Berguedà, el Ripollès i el Solsonès. En una trobada entre diferents representants del Govern i alcaldes del Berguedà, el secretari de Governs Locals, David Rodríguez ha deixat clar que "uns Jocs Olímpics al Pirineu no tenen sentit sense l'Alt Pirineu i, per tant, ha de ser l'Alt Pirineu qui decideixi". "Imaginem-nos que l'Alt Pirineu vota que 'no' i, en canvi, el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès diuen que 'sí'", ha plantejat Rodríguez. Tot i això, sí que ha insistit en què s'escoltarà l'opinió política dels territoris a través de les taules de participació. Com a novetat, els alcaldes de les capitals també seran en aquestes taules.

Diferents membres del Govern s'han reunit aquest divendres a la tarda amb els alcaldes del Berguedà per exposar-los les línies mestres de la candidatura per als Jocs. Tot i tancar la porta a ampliar la consulta, Rodríguez sí que ha insistit en què la veu dels territoris propers a l'Alt Pirineu serà escoltada a través de les taules de participació. A més, ha explicat que en aquestes taules també s'hi convidaran els alcaldes de les capitals de comarca implicades i no només hi haurà els consells comarcals. Aquesta, de fet, era una petició que l'alcalde de Berga va traslladar a la consellera Vilagrà en una trobada mantinguda recentment. De la seva banda, la secretària general de l'Esport, Anna Caula, ha deixat clar que les proves olímpiques que es farien al Pirineu català són aquelles en què "ja tenim les infraestructures preparades". "Cal fer molta pedagogia del que són els Jocs d'Hivern", ha assegurat. En aquest sentit, ha dit que uns jocs d'aquestes característiques mobilitzen al voltant de 4.000 atletes i ha posat sobre la taula que al Berguedà ja s'hi duen a terme proves esportives amb aquest volum d'esportistes com ara l'Ultraprineu. Caula també ha apuntat que estan estudiant proposar al COI que s'integrin més disciplines als Jocs d'Hivern del 2030 i que no estiguin estrictament lligades al gel i la neu. D'aquesta manera, Caula ha apuntat que es podrien incorporar disciplines relacionades amb la muntanya i aquesta seria una manera en què el Berguedà podria participar més directament dels Jocs. Per la seva part, el president del Consell Comarcal del Berguedà, Josep Lara, ha assegurat que els alcaldes han sortit satisfets de la reunió i ha deixat clar que la comarca ha de poder participar en la presa de decisions. "No volem ser una comarca de pas, sinó que la comarca ha de poder dir-hi la seva", ha apuntat. També ha avançat que crearan una taula a nivell comarcal amb la participació d'alcaldes i diferents sectors econòmics del territori. Segons Lara, l'objectiu és traslladar la informació del Govern sobre els Jocs en aquesta taula, que es pugui generar un debat i que, posteriorment, les propostes es puguin traslladar a les taules de participació que impulsa el Govern.