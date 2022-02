La junta rectora del Parc Natural de l’Alt Pirineu ha aprovat el nomenament de Josep Queró com a nou president l’ens que gestiona aquest espai protegit. Queró, nascut a Aineto l’any 1956, és professor especialitat en Geografia i Història i mestre de català. El nou president del parc natural, amb territori a l’Alt Urgell, ha exercit de director a l’escola Àngel Serafí Casanoves de Sort. En l’àmbit polític també ha estat regidor de l’Ajuntament de Ribera de Cardós i actualment és conseller d’Ensenyament i Transports i portaveu del Consell Comarcal del Pallars Sobirà. La junta rectora és l’òrgan rector del Parc Natural i entre les seves funcions hi ha la d’aprovar el programa d’actuació del mateix Parc, proposar i promoure mesures per millorar la seva protecció i coordinar i fer seguiment de les actuacions que afectin el Parc alhora que portar a terme les estratègies de promoció i integració amb l’activitat econòmica local.