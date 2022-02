l’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha instal·lat un plafó panoràmic a la Torre Solsona, un dels entorns en alçada més estratègics a nivell turístic com a mirador natural. Segons ha explicat el mateix Ajuntament, el plafó panoràmic recull tots els elements de paisatge agroforestal que es poden observar des del peu de la torre així com l’origen de la creació geològica tant de les muntanyes de l’entorn com de la plana de la Seu.

Des del consistori han recordat que la Torre Solsona «està situada en una terrassa fluvial formada per terra i còdols provinents de la sedimentació dels rius Segre i Valira que al llarg dels mil·lennis s’han anat enfonsat a la fossa de l’Urgellet, una fossa que es va formar per l’aixecament dels Pirineus».