Alp estrena aquest cap de setmana un dels equipaments més esperats pels veïns: el renovat Teatre del Casino. Durant aquest dos dies l’Ajuntament inaugura l’edifici com a nou Centre Cultural del poble.

Segons ha informat el Consell Comarcal, ens que ha coordinat la subvenció europea que ha fet possible la renovació de l’equipament, el Teatre d’Alp, també conegut com el Casino d’Alp estrena «una important obra de rehabilitació cofinançada amb els ajuts del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). No només es recupera un edifici de valor patrimonial, es recupera el patrimoni vivencial de cadascuna de les persones que hi han entrat». Així, el consistori ha preparat un programa d’actes repartits al llarg de tot el cap de setmana, amb l’objectiu de presentar al poble i la comarca l’obra de rehabilitació del Centre Cultural Teatre d’Alp. Els actes d’aquest cap de setmana estan dirigits a tots els públics amb espectacle de màgia, concert i ball de tarda, i la col·laboració de la Colla Gegantera i grallera d’Alp i del grup de teatre Coldeixamples amb l’obra «Himne d’inauguració del Nou Teatre Municipal d’Alp».

La reobertura de l’antic teatre «és una fita important que permetrà la programació de representacions, musicals i Actes culturals de gran tradició a la comarca com són Els Jocs Florals de la Cerdanya. Esdevenir de nou un centre del qual sorgeixin activitats culturals atractives per a tota la comarca», tal com ha explicat el mateix Consell Comarcal. En aquest sentit, des de l’ens comarcal han remarcat que el Casino «és un edifici emblemàtic i estimat per la població d’Alp, per la seva antiguitat i història, però sobre tot perquè senzillament ha estat el marc des de principis del segle XX, de balls de festa major, concerts, obres de teatre. El Casino representa en el cor de moltes persones, sobretot d’Alp però també dels municipis veïns, el primer ball amb la persona estimada, l’emoció de l’arribada dels Reis d’Orient, Lucífer cridant a les Fures!, la vergonya de pujar a l’escenari a recollir el premi al millor conte dels Jocs Florals. No només es recupera un edifici de valor patrimonial, es recupera el patrimoni vivencial de cadascuna de les persones que hi ha entrat», segons han explicat des del Consell.

El Teatre del Casino d’Alp, ara sota la denominació de Centre Cultural del Poble va ser l’escenari de la trobada entre el president de la Generalitat, Pere Aragonès, i l’alcalde, Carles Adserà, en el marc de la reunió anual de la Comunitat de treball dels Pirineus.