La Diputació de Girona ha donat el vist-i-plau a l’aprovació inicial del Pla de Carreteres Locals de les Comarques Gironines, una actualització del pla que es va aprovar l’any 2012. El nou treball parteix amb l’objectiu d’«ajustar-lo a la situació actual de la xarxa de carreteres i adaptar-lo d’acord amb les esmenes i els acords establerts amb la Generalitat de Catalunya en els últims anys», segons a mateixa Diputació. El pla, al qual també s’han introduït criteris mediambientals, pretén «identificar les carreteres que compleixen els requisits mínims per formar part de la xarxa local. Es tracta de camins existents que no haurien de ser municipals, sinó catalogats com a carreteres de codi d’acord amb la Llei i el Reglament de carreteres. En aquest sentit, el pla zonal segueix tots els tràmits pertinents». El document estarà disponible perquè tots els ajuntaments i les entitats del territori puguin fer-hi aportacions.