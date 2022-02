Les delegacions d’Òmnium Alt Urgell i Òmnium Cerdanya han organitzat un autocar per tal que els socis i sòcies de l’entitat de les dues comarques, així com aquells que també vulguin assistir-hi, puguin ser presents a l’Assemblea General Ordinària, la qual es farà a la Farga de l’Hospitalet de Llobregat el dia 26 de febrer. El bus es podrà agafar a Organyà a les set del matí en l’inici d’una ruta que passarà per la Seu, Bellver i la benzinera del Túnel del Cadí.