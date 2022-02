Nou famílies de la Cerdanya es traslladaran a viure els pròxims cinc anys a Ger gràcies al programa de l’Ajuntament d’aquest municipi per afavorir l’establiment de primeres residències al poble. El consistori ha adjudicat aquesta setmana nou de les deu parcel·les que eren de titularitat pública a la meitat de preu del mercat amb l’objectiu que veïns de la vall s’hi construeixin la casa.

L’adjudicació dels nou solars ha tancat un procés iniciat l’any passat que tenia com a objectiu intervenir en el mercat immobiliari per ajudar els veïns del poble, i posteriorment de la comarca, a accedir un habitatge. Ara, les deu famílies i veïns de la vall als quals els ha tocat la parcel·la tenen un termini de dos anys per demanar la llicència d’obres i cinc per construir-se la casa. Una vegada instal·lats al poble, els nous veïns han de viure-hi en primera residència durant un període mínim de quinze anys. Les parcel·les fan uns 200 metres quadrats i vuit estan situades al mateix poble de Ger i dues al nucli de Gréixer, al mateix terme municipal. El consistori les ven als adjudicataris a un preu de 45.000 euros. L’Ajuntament té previst poder adjudicar aviat la parcel·la que ha quedat sense adjudicar. El consistori es farà càrrec de la urbanització dels terrenys. L’alcalde de Ger, Alfons Casamajó, ha valorat amb satisfacció la realització de l’adjudicació no tan sols per poder rebre noves famílies al municipi, sinó que també per poder aportar solucions des de l’Ajuntament al gran problema que pateixen els cerdans, i especialment els joves, per accedir al mercat d’habitatge. En aquest sentit, l’auge del turisme que viu la comarca ha situat els preus dels lloguers i la compra d’habitatge en nivells que els joves locals no poden arribar, per la qual cosa molts han de marxar a viure a altres comarques.