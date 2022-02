Els veïns de la Seu, l’Alt Urgell, Andorra i la Cerdanya de tendència alt urgellenca tenen aquest cap de setmana una nova oportunitat de participar en una activitat comercial a preus més baixos. La Unió de Botiguers de la Seu d’Urgell (UBSU) ha organitzat una nova edició de la fira Fora Estocs, la qual té com a objectiu tancar la temporada de moda i complements de l’hivern amb una jornada de contacte amb els clients i un pla de rebaixes específic per l’ocasió. La fira Fora Estocs se celebrarà a la sala Sant Domènec de la capital alt urgellenca, a l’entorn de la plaça dels Oms on hi ha la catedral de Santa Maria i l’Ajuntament. Els establiments comercials que hi participen hi exposaran parades des de les deu del matí fins les vuit del vespre. Els botiguers han remarcat que han disposat tota la informació sobre aquesta fira de rebaixes al seu porta a internet www.laseucomercial.cat. La fira tindrà zona de jocs i restauració.