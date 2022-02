L’Ajuntament de Puigcerdà té sobre la taula un projecte d’actuacions a l’aparcament vertical del Museu Cerdà per millorar-ne els accessos pels vianants i, alhora, establir un sistema de control d’accés que eviti l’actual picaresca d’alguns veïns que hi deixen el vehicle aparcat permanentment. En aquest sentit, el consistori vol que l’equipament viari potenciï el seu rol de bossa d’aparcament rotatori per afavorir l’entrada i sortia de visitants a la vila i, així, beneficiar el sector comercial.

L’equip de Govern municipal te la intenció d’executar aquest any el projecte per tal que en els pròxims mesos l’aparcament ja sigui exclusivament rotatori. Això ho ha de fer possible un sistema de control d’accés que hi limitarà el temps d’estacionament. Actualment, el fet que no hi ha cap mesura per vigilar l’estacionament, alguns propietaris de vehicles l’hi deixen tota la setmana en alguna de les plantes, la qual cosa els permet gaudir d’un aparcament cobert de manera gratuïta. Aquesta picaresca d’alguns veïns ja va ser detectada per altres usuaris i el mateix Ajuntament fa quatre anys, la qual cosa va motivar un estudi per part dels responsables viaris de la vila. Ara l’equip de govern ha fet una reserva econòmica al pressupost municipal per aquest 2022 de 77.400 euros per tal de pagar el sistema informàtic i tecnològic per establir el control d’accés i estacionament a fi efecte d’executar el projecte en els pròxims mesos. Igualment, l’actuació inclourà obres de millora en l’accés per la passarel·la, amb una dotació de 20.000 euros.

L’aparcament ofereix unes 250 places en diversos nivells aprofitant tant els terrenys adjacents al Museu Cerdà com l’edifici aixecat l’any 2015, el qual va comportar una inversió d’1,5 milions d’euros. El futur sistema de control d’accés a l’aparcament del Museu Cerdà, també conegut com del Convent perquè ocupa l’històrica seu de les Carmelites Descalces, es complementarà amb l’aparcament municipal del carrer Escoles Pies, que ja ofereix una hora gratuïta. Per aquest motiu, l’equip de govern establirà amb tota probabilitat una limitació temporal més ampla a l’aparcament vertical.