La UGT es mostra favorable a la celebració al Pirineu dels Jocs Olímpics d’hivern sempre i quan hi hagi «informació i participació» i es garanteixi «que hi hauran inversions al territori de manera permanent i perdurable i no només mirant per a aquella gent que va a esquiar al Pirineu sinó també per a la gent que hi viu». El secretari general de la UGT a Catalunya, Camil Ros, considera que els JJOO poden contribuir a «crear ocupació de qualitat i estable» a les comarques pirinenques. «El que cal és un creixement sostenible perquè s’hi pugui viure tot l’any i desestacionalitzar el que es pugui i aprofitar que aquesta inversió reverteixi en benefici del territori amb criteris de qualitat d’ocupació i de sostenibilitat», ha afirmat Ros.