El nou dinamisme del sector de la construcció i, alhora, la inestabilitat en el subminstrament de material que viu aquest sector a escala nacional i internacional està provocat l’endarreriment del trasllat de l’oficina comarcal del departament d’Agricultura, coneguda com a DARP en les seves anteriors sigles, amb un termini de temps que suma ja sis anys.

L’Ajuntament de Puigcerdà i el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, en la seva denominació actual, van acordar l’any 2016 traslladar la seu de l’oficina comarcal a l’edifici en desús de l’antic Centre d’Acollida Turística (CAT). Des de llavors, les licitacions pel concurs d’obres que han de permetre adaptar l’edifici del CAT han quedat desertes. Ara l’Ajuntament de la capital cerdana ha encarregat als seus serveis tècnics que revisin les bases del concurs per tal de millorar les condicions de preus que s’ofereixen a les possibles empreses que s’hi vulguin presentar.

L’alcalde de Puigcerdà ha argumentat que «l’Ajuntament va fer el projecte conjuntament amb el departament d’Agricultura, va licitar les obres i el concurs va quedar desert per una situació que, crec, cada vegada ens passarà més. Vivim un moment en el qual la demanda en el mercat privat és molt gran. Al sector li costa trobar ma d’obra i personal qualificat i, alhora, te problemes d’abastament i logística. A més, la variació de preus i de matèria prima és molt gran mentre que els marges en l’obra pública és menor, per la qual cosa a la gent li fa por participar en determinats concursos».

Per tal de mirar d’adjudicar definitivament les obres, el consistori ha aprovat una partida pressupostària de 140.000 euros, els quals han de servir per adaptar l’antic edifici del CAT tant pel que fa a la disposició dels espais interiors com l’adequació per acollir els serveis administratius i veterinaris del departament d’Acció Climàtica i Agenda Rural. En aquest sentit, l’actual oficina, està situada en uns locals baixos del carrer de la Perxa que no estan adaptats a l’accés de persones amb mobilitat reduïda ni compleixen tots els requisits de seguretat i salut laboral.