Els centres educatius de la Seu d’Urgell han programat les jornades de portes obertes prèvies al procés de preinscripció i matrícula per al curs 2022-2023. Les escoles Albert Vives i Pau Claris l’nan convocat pel dissabte 5 de març, amb cita prèvia. Igualment, per visitar l’escola Castell-Ciutat cal trucar prèviament al centre per demanar dia i hora. Per la seva banda, l’Institut Joan Brudieu organitza la seva jornada de portes obertes d’ESO el dimarts 8 de març, mentre que l’Institut La Valira ha organitzat dues visites presencials, amb cita prèvia, els dies 7 i 9 de març, de sis de la tarda a vuit del vespre. Pel que fa al Col·legi La Salle, per educació infantil, primària i ESO la jornada de portes obertes també se celebrarà el dissabte dia cinc de març, mentre que pels cicles formatius ho farà el dissabte 2 d’abril, en els dos casos també amb cita prèvia. Les preinscripcions s’activaran la segona setmana de març.