El departament de Salut ha anunciat la celebració el dimarts dia u de març a Puigcerdà d’una jornada de formació als responsables de la gestió alimentària de les empreses turístiques. La jornada té com a objectiu «reforçar la seguretat alimentària als establiments de restauració de les comarques del Pirineu lleidatà durant la campanya de la neu», segons el mateix departament. A la formació, oferta també a d’altres comarques, s’hi han inscrit una vuitantena de persones de més de 60 empreses, entre les quals hi ha restaurants, bars, allotjaments hotelers i càmpings. L’acció forma part d’un pla pilot liderat per l’Agència de Salut Pública de la Regió Sanitària Alt Pirineu i Aran i l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària.