La comissió del Carnestoltes Tradicional de Bellver ha celebrat aquest dijous al vespre l’inici d’aquesta festa recuperada al poble fa dinou anys a partir dels personatges històrics de la cultura popular local.

En un dels actes més esperats del programa, la comitiva encapçalada pel rei Canesltotes va prendre possessió de l’Ajuntament sense cap oposició i, des del balcó, va qüestionar algunes de les accions del govern municipal. Entre les critiques més celebrades pels assistents, el rei Carnestoltes va esmentar la que afecta una casa feta a Talltendre per la família de l’alcalde Xavier Porta que ha quedat inclosa en un catàleg local de masies, raó per la qual ell mateix i el seu fill i regidor Joan Porta, es van absentar durant al ple municipal quan se’n va parlar. La casa s’ha inclòs al catàleg per bé que la seva existència prèvia ha estat qüestionada per veïns i grups polítics. Des del balcó del consistori, en Carnestoltes va proclamar: «I, aquella casa de Talltenre que va néixer del no res, encara ha crescut més, això sí que costa d’entendre, mirem-ho del dret i del revés! L’amo del tros fa i desfà com si no hi hagués demà! Mansió la Porta Rosa, amb jardí de naps incorporat, va agafar la gent de sobte ho portaven amagat. Quan venia cap aquí em deia algú: Són tan bons els de l’Ajuntament, tant!, que tot va superbé, requetebé, més que bé, perfecte, immillorable, i el qui gosi dir que no algun dia, pot sentir tot el pes, d’aquell banyabaix de l’alcaldia! N’hi ha que diuen: Estic de la censura fins als collons! en aquest poble és més perillós parlar dels Porta que dels Borbons!».

El Carnestoltes Tradicional de Bellver ha guanyat pes en els últims anys més enllà de Bellver concentrant actors i assistents de la Cerdanya. Amb tot, la comissió ha fet una crida a que tothom qui vulgui passar-s’ho be, s’hi sumi. La comitiva de personatges tradicionals està formada pels cenrers, el Burricot, els nuvis Espingueri, la Porquera, l’Home del bosc, el notari, els tres cornuts i en Viladot. Dijous també hi van participar els grallers de la Colla Castellera. El Carnestoltes de Bellver va guanyar el Cerdà de l’Any 2017.