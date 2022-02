El col·lectiu de pensionistes del sindicat Comissions Obreres de l’Alt Urgell ha celebrat una reunió amb els dirigents de la companyia elèctrica local Peusa per exposar les necessitats dels padrins i famílies vulnerables de la comarca davant l’encariment del subministrament. Segons els pensionistes, en la reunió han plantejat dos punts: una millora de la comunicació de PEUSA per tal que es confeccionin i es distribueixin nous escrits explicatius que permetin entendre el sistema de facturació de l’empresa i que possibilitin als usuaris una gestió més racional del consum i la creació de manera urgent una Taula de Treball presidida per l’Ajuntament de la Seu, amb representants de la Generalitat i de PEUSA, per tal d’el·laborar un document d’aplicació immediata, amb mesures concretes i sistemàtiques dirigides a pal·liar casos de pobresa energètica. Segons els pensionistes, Peusa ha acceptat estudiar les demandes.