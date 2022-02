L’Ajuntament de Puigcerdà ja triat nova ubicació per la futura nova seu de l’Arxiu Comarcal. Després que el departament de Cultura descartés l’edifici de l’antiga acadèmia del llac, ara l’equip de govern municipal s’ha decidit a cedir a la Generalitat un terreny de titularitat del mateix consistori perquè hi faci un edifici nou. Es tracta d’un solar situat a l’avinguda del Torre, al costat de ponent del turó on s’assenta la vila.

L’equip de govern municipal ha optat per descartar l’aprofitament d’un edifici públic ja existent per tal que el departament de Cultura de la Generalitat pugui construir un edifici nou expressament dissenyat per albergar una institució d’aquest tipus. L’Ajuntament ha triat un solar de titularitat pública que per un costat donarà a la Ronda del Torre i per l’altre al polígon industrial de la Closa. Una vegada el consistori cedeixi el terreny a la Generalitat, ja es podrà començar la construcció del nou equipament. En aquest sentit, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha avançat que «en breu» l’Ajuntament licitar el concurs per la redacció del projecte arquitectònic, amb la qual cosa les obres podrien començar abans d’un any. La construcció d’una nova seu per a l’Arxiu Comarcal de Cerdanya s una necessitat reclamada des de fa anys pels tècnics de l’àmbit de la cultura. Actualment l’Arxiu ocupa els pisos superiors de l’antic edifici del convent dels Dominics, al passeig 10 d’Abril. Es tracta de dependències antigues que no reuneixen les condicions idònies per la conservació dels documents i, a més, han quedat petites de fa molts anys. L’Arxiu Comarcal de Cerdanya no tan sols diposita documents de tota la comarca sinó que també té entre els seus fons molta documentació històrica del mateix Ajuntament de Puigcerdà. Es dona la cirscumstància que davant la manca d’espai, l’Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, que s disposa d’un edifici construït específicament per a desar documents, en conserva també de cerdans per tal d’assegurar-ne la conservació. El departament de Cultura va descartar un edifici més cèntric al mig del parc del llac que obligava a fer-hi un projecte d’adaptació.