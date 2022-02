Alumnes de la Seu d’Urgell i Castellciutat, així com de les poblacions alturgellenques del Pla de Sant Tirs, Alàs, Montferrer i Tuixent, participen en el projecte Dansa’t. Aquest projecte, creat fa dos cursos per l’Escola Folk del Pirineu, es porta a terme en horari lectiu de cada centre, amb la voluntat d’apropar la dansa i la cultura del Pirineu als escolars alturgellencs, segons ha explicat l’Ajuntament de la Seu. L’activitat, dirigida per l’educador social, músic i professor de gralla, dansa tradicional, flabiol i tamborí de l’Escola Folk del Pirineu d’Arsèguel, Ivan Caro, s’adreça a alumnes de tercer a sisè curs de primària, en coordinació amb els i les mestres de música i educació física, així com els seus tutors directes. Dansa’t fa servir la dansa com una eina per crear vincles entre els alumnes de l’escola i la resta de centres del territori. En l’edició actual del programa hi prenen part més de 200 alumnes.