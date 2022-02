La comissió del Carnestoltes Tradicional de Bellver va celebrar dijous al vespre l’inici de la festa. En un dels actes més esperats del programa, la comitiva encapçalada pel rei Carnestoltes va prendre possessió figuradament de l’Ajuntament sense cap oposició i, des del balcó, va qüestionar algunes de les accions del govern municipal. Entre les crítiques més celebrades pels assistents, el rei Carnestoltes va esmentar la que afecta una casa feta a Talltendre per la família de l’alcalde Xavier Porta que ha quedat inclosa en un catàleg local de masies, raó per la qual ell mateix i el seu fill i regidor Joan Porta es van absentar durant el ple municipal quan se’n va parlar. La casa s’ha inclòs al catàleg per bé que la seva existència prèvia ha estat qüestionada per veïns i grups polítics.

Des del balcó del consistori, en Carnestoltes va proclamar: «I, aquella casa de Talltendre que va néixer del no-res, encara ha crescut més». I va fer crítiques a la suposada censura municipal. El Carnestoltes Tradicional de Bellver ha guanyat pes en els últims anys més enllà del municipi concentrant actors i assistents de tota la Cerdanya. La comissió de personatges tradicionals és formada pels cenrers, el Burricot, els nuvis Espingueri, la Porquera, l’Home del bosc, el Notari Els Tres cornuts i en Vailadot.