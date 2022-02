Les comarques de Ponent i l’Alt Pirineu i Aran acolliran 67 fires enguany, el doble que el 2020, any de l’esclat de la pandèmia de la covid-19 i del confinament domiciliari. Segons el Registre d’Activitats Firals (RAFC), aquests territoris aglutinaran el 16% de l’activitat firal prevista a Catalunya per al 2022. Pel que fa a l’Alt Pirineu i Aran, acolliran enguany 24 fires, el 60% més que al 2020. L’activitat firal es reactiva a totes les comarques però destaca especialment el Pallars Sobirà, amb set fires, i el Pallars Jussà, amb sis fires programades. La Cerdanya i la Val d’Aran tenen previstes quatre activitats firals; l’Alta Ribagorça, dues; i l’Alt Urgell, una. En aquest àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, les fires agrícoles aglutinen una tercera part de l’activitat firal en aquest territori, seguit de les fires multisectorials, les d’alimentació i les d’artesania. Al conjunt del país, l’octubre continua sent el mes preferit per fer fires, amb el 19,4% del total.