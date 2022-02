La plataforma Stop Jocs Olímpics ha convocat la primera assemblea oberta a la Cerdanya amb l’objectiu d’ampliar el nombre de persones i entitats que ja hi estan adherides i iniciar l’organització interna que ha de permetre el corrent del «no» al projecte olímpic i confrontar l’estratègia del Govern de la Generalitat a favor del «sí».

Els dirigents de la plataforma han remarcat que la Cerdanya és la comarca del Pirineu on més s’ha assentat el debat sobre la proposta olímpica i, en conseqüència, on més s’està estenent el rebuig al projecte. L’entitat, que ha convocat diversos actes públics en els últims anys a la vall, encara no s’havia presentat formalment amb una reunió oberta que posés el comptador en marxa pel que fa a l’organització interna. Tant és així que el grup de suport de la plataforma a la comarca ha fixat l’Assemblea Oberta Organitzativa per al pròxim dimarts dia 1 de març a les set de la tarda al local social d’All.

La portaveu de la plataforma a la Cerdanya, Helena Guillén, ha explicat que «es tracta d’eixamplar la base, conèixer-nos perquè sabem que hi ha molta gent interessada a participar en aquesta plataforma i a fer pressió en contra de la candidatura. També pretenem informar de com aniran les properes accions i organitzar-nos, és una assemblea organitzativa i informativa». D’aquest tipus de trobades se n’han fet a la resta de comarques del Pirineu. La plataforma Stop Jocs Olímpics no disposa actualment d’un recompte real de la població que està en contra del projecte i vol mobilitzar-se. Però sí que té el convenciment que és molta, per l’acollida dels manifestos en contra del model econòmic turístic i en contra dels Jocs que s’han impulsat en els últims mesos i el creixement del grup comarcal de missatges que s’ha creat.

La creació d’una estructura interna més ampla i estable a la Cerdanya permetrà a la plataforma organitzar activitats, ser present als actes públics, convocar accions i tenir una resposta àgil en el cas que calgui contraposar o replicar les campanyes de la Generalitat en favor de la candidatura, segons ha explicat Guillén.