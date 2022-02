ERC defensa una consulta dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 "sense que es vegi sobreposada la veu" de l'Aran i l'Alt Pirineu. Els republicans han fet aquest plantejament després de la moció què va aprovar el Parlament la setmana passada que insta el Govern a "consensuar" amb el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la seva participació en el plebiscit dels JJOO. La portaveu del partit republicà, Marta Vilalta, vol que es trobi un "equilibri" perquè es garanteixi la votació d'aquestes tres comarques. "S'està intentant treballar i negociar. La consulta ha de ser clara i no ha de generar complexitats a l'hora de llegir el resultat", ha afegit. Vilalta ha remarcat, aquest dilluns, que el seu partit "no contribuirà a menystenir la veu de ningú".

En roda de premsa, Marta Vilalta ha reiterat "la voluntat i el compromís" del seu partit perquè es pugui "anar a votar". "Es farà possible aquest consens", ha sentenciat, recordant que encara s'està treballant en la lletra petita de la convocatòria. Sense avançar quina serà la pregunta exacta de la consulta, Vilalta ha afirmat que serà una qüestió "de resposta binària".

Judici a Eulàlia Reguant i a Meritxell Serret

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha mostrat el seu suport a la diputada i portaveu de la CUP-NCG, Eulàlia Reguant, pel judici què ha d'afrontar aquest dimarts a Madrid per no haver respost a les preguntes de Vox, com acusació popular, durant el judici de l'1-O. "Aquesta nova persecució forma part de la causa general contra l'independentisme", ha denunciat, apostant per una "resolució democràtica" al conflicte polític obert amb l'Estat.

També, Vilalta ha recordat que la portaveu adjunta d'ERC al Parlament, Meritxell Serret, "ben aviat" haurà d'afrontar el seu judici per presumpta malversació de cabals públics pel referèndum de l'1-O. "S'evidencia aquesta obsessió de perseguir l'independentisme per part dels aparells de l'Estat", ha dit Vilalta. El Ministeri fiscal ha sol·licitat al Tribunal Suprem (TS) que s'obri judici oral, amb el retorn de Serret a Espanya després d'estar a Brussel·les tres anys defensant "la causa independentista".