La Fundació Integra Pirineus que treballa per a la integració social i laboral de persones amb risc d’exclusió social de la Cerdanya i l’Alt Urgell a partir de la feina en el sector de la gestió forestal ampliarà els seus programes de treball amb un projecte de prevenció d’incendis.

Integra Pirineus prepara una campanya de conscienciació sobre la importància que té la gestió forestal de cara a la previsió d’incendis. Aquesta nova campanya anirà destinada, sobretot, als propietaris d’aquest tipus de terrenys, ja siguin públics com privats, tot i que també vol arribar a la ciutadania en general. La previsió és engegar-la abans de l’estiu en el marc del nou projecte que impulsa l’entitat, anomenat SOS Foc al Bosc i que ha rebut 20.000 euros d’una convocatòria de medi ambient de CaixaBank. Actualment, més de la meitat de la trentena de persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social a qui dona feina la Fundació a l’Alt Urgell formen part de la línia de treball vinculada a la gestió forestal.

La directora d’Integra Pirineus, Urgell Escribà, ha explicat que el nou projecte els permet intensificar les tasques de treure «el màxim combustible que hi ha al bosc per intentar evitar que es produeixi un gran incendi» a l’entorn d de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Escribà també ha destacat que la campanya de conscienciació serà clau per fer entendre la importància que té la gestió forestal de cara a la conservació de la biodiversitat.

Per la seva banda, l’enginyer de forests de la Fundació, Juan Antonio Arévalo, hi ha afegit que estan trobant un volum elevat de combustible vegetal al bosc que han d’anar eliminant i que aquesta situació té molt a veure amb l’abandonament de les activitats agrícoles i ramaderes a la zona. En aquest sentit, l’enginyer especialitzat ha explicat que les tasques se centren en enfortir les masses arbòries per a què puguin ser més resilients als incendis. Arévalo ha afirmat que la situació actual dels boscos, sumada a la sequera, incrementa el risc de cara a desenvolupar-se un gran incendi forestal a la zona i que no s’hi pugui fer front a aquest amb els mitjans d’extinció actuals.