L’Ajuntament de Puigcerdà ha demanat un crèdit de 2,7 milions d’euros per afrontar les inversions i actuacions en l’exercici econòmic actual 2022. L’operació de finançament no ha agradat al partit d’ERC, a l’oposició, i ha remarcat que el préstec fa que tan sols el 9% de les inversions previstes en el pressupost actual es finançaran amb fons propis de l’Ajuntament.

El portaveu del grup d’ERC, Àngel Llobell, ha argumentat que el fet que tan sols el 9% de les inversions es paguin amb fons propis del consistori «demostra la falta de múscul financer» de l’economia municipal. En aquesta línia, el líder d’ERC ha apuntat que caldria «maximitzar els ingressos i, així, no dependre tant de l’endeutament bancari». El nou préstec de l’Ajuntament situarà la ràtio d’endeutament municipal en el 62% dels seus ingressos ordinaris de l’última liquidació. Llobell ha considerat que, «encara que sigui un endeutament assumible i dins els límits de la llei, està molt per sobre de la mitjana dels municipis de Catalunya, que és del 30%; seguim quasi tan endeutats com al principi de la legislatura i, segons la nostra opinió, Puigcerdà no ha millorat en cap aspecte. Tenim les mateixes mancances i cap projecte de futur de millora urbanística».

Per la seva banda, l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira (Junts), ha justificat l’operació de crèdit per afrontar les inversions de l’actual pressupost i ha argumentat, contestant el grup de l’oposició , que «la ràtio d’endeutament no es mesura en valor absolut sinó en valor relatiu, i la ràtio d’endeutament ha baixat perquè una quantitat de diners avui no és el mateix que una quantitat de diners de fa deu anys; no cal haver estudiat gaire economia per saber què són els euros corrents i el euros constants; la nostra ràtio d’endeutament ha baixat de manera significativa, i, tenint la capacitat d’endeutament que tenim avui, la ràtio encara serà més baixa».

L’Ajuntament de Puigcerdà ha aprovat el pressupost municipal per a l’exercici 2022 amb una previsió d’ingressos i despeses de 15.281.456,62 euros.

El capítol d’inversions preveu una partida de 3,3 milions d’euros, el 21,15% del total.