El Parc Natural del Cadí Moixeró ha obert una pàgina a la plataforma de rutes geolocalitzades Wikiloc amb, de moment, deu rutes pel seu entorn. Els gestors del Cadí han apuntat que «al Parc Natural del Cadí-Moixeró hi trobarem camins senyalitzats de tota mena i per tot el parc, que ens ajudaran a gaudir d’aquest marc de natura incomparable». La nova eina, via ordinador o telèfon, és al portal wikiloc.com en l’usuari Parc Natural Cadí Moixeró.