El departament de Salut ha completat la incorporació al Pirineu de cinc professionals mèdiques especialitzades en el benestar emocional que no tan sols oferiran el servei a través dels Centres d’Atenció Primària i hospitals sinó que també a escoles, altres centres educatius, els centres cívics dels municipis o qualsevol equipament que aglutini activitat social.

Segons ha explicat el mateix departament de Salut, les professionals, que reben el nom de referent de benestar emocional, estan acabant de definir els circuits de treball per tal d’actuar en xarxa amb els seus equips d’atenció primària (EAP). En aquest sentit, «la seva integració permetrà millorar la prevenció i la promoció del benestar emocional en la comunitat, així com l’atenció a les persones amb factors de risc psicosocial», segons el departament. Igualment, «contribuiran també a evitar o minimitzar l’aparició de problemes de salut mental o d’addiccions i, alhora, reduir la medicalització d’aspectes relacionats amb el malestar emocional».

«Hem de ser properes»

Una d’aquestes referents de benestar emocional és Lídia Nosàs, la qual s’ha incorporat als CAP de Puigcerdà i Bellver de Cerdanya. Nosàs coneix la zona ja que fins ara exercia al Centre de Salut Mental d’Adults de l’Hospital de Cerdanya. La referent cerdana ha explicat que el treball en xarxa és cabdal en una regió transfronterera i baixa densitat demogràfica com el Pirineu perquè «facilita que els professionals i els agents comunitaris ens sentim propers i sovint ens puguem comunicar en persona». Nosàs hi ha afegit que «tenim en projecte, dur a terme activitats grupals conjuntament amb la nutricionista de l’equip de Salut Comunitària per integrar l’alimentació saludable i el benestar emocional... pot ajudar molt a desestigmatitzar la salut mental i la vulnerabilitat psicosocial i a generar actituds solidàries».