La plataforma Stop Jocs Olímpics ha constituït aquest dimarts al vespre el seu grup de suport a Cerdanya. En la primera assemblea oberta que l'entitat ha convocat a la vall, una vintena de veïns s’ha trobat per organitzar-se i «guanyar presència al carrer», tal com ha definit la portaveu del grup, Helena Guillén.

El nou grup de suport de la plataforma Stop JJOO ha creat tres grups de treball,els quals se centraran en la difusió al carrer amb encartellades i parades; l’organització d’actes i activitats pels pobles de la comarca com ara xerrades, presentacions o debats; i el contacte institucional, amb un equip encarregat de parlar amb les administracions i, alhora, pressionar els alcaldes de la Cerdanya perquè es posicionin i prenguin partit en el debat. En aquest sentit els responsables del grup de suport van coincidir que el corrent del «no» a la comarca està molt més estès del que fan veure alguns mitjans de comunicació d’àmbit nacional. Per aquest motiu han establert la necessitat de fer-se més visibles a través d’activitats organitzades específicament per donar a conèixer els arguments contraris a la candidatura i, també, en accions puntuals aprofitant altres activitats dels pobles com ara mercats, fires o festes. En aquesta línia, Guillén ha argumentat que «la sensació és que hi ha molt més posicionament cap al ‘no’ del que es diu en molts mitjans com ara TV3, d’on es sembla deduir que a la Cerdanya tothom hi estigui a favor i que els alcaldes hi estan tots super a favor, quan se sap que n’hi ha que en són molt escèptics; hem comentat que la imatge que s’està donant als mitjans no és la que tenim quan parlem amb els nostres veïns, amics i familiars».

Un dels primers actes que convocarà el nou grup de suport és una xerrada a Puigcerdà aquest mateix mes de març per explicar a la ciutadania les línies bàsiques del corrent contra la candidatura olímpica, amb molt probablement la presentació de l’informe científic que evidencia el contrasentit de la proposta olímpica respecte el medi ambient. El grup treballa amb la previsió que la consulta se celebri el mes de juny, per la qual cosa s’ha fixat intensificar la feina fins llavors. La portaveu del grup de suport ha remarcat que «hem de tenir més presència al carrer i fer difusió del nostre argumentari contra aquesta candidatura». Els grup de suport de Cerdanya treballarà coordinat amb la resta de grups de la plataforma al Pirineu per fixar una estratègia conjunta.

Pendents dels alcaldes

En paral·lel a l’organització de la societat de base, els alcaldes de la Cerdanya han de prendre una posició respecte la candidatura. Així ho van establir fa deu dies en el marc d’una visita d’alts càrrecs de la Generalitat per tractar el projecte. Entre els líders locals no hi ha una posició unànime.