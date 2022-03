L’alcalde de Llívia, Elies Nova, ha assistit en representació dels municipis de la Cerdanya a la reunió de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), que s’ha celebrat a Camarassa. Un dels objectius de la trobada ha estat establir els actes per la celebració dels deu anys de l’entitat, que es faran aquest mes de març a Osona. Segons ha informat l’Ajuntament de Llívia, la presentació dels actes d’aquest desè aniversari es farà el dia 25 de març al matí a l’Atlàntida, Centre d’Arts escèniques d’Osona. En aquest acte s’estrenarà una exposició que després de mostrar-se a Vic viatjarà per tot el país. Segons la mateixa Associació de Municipis per la Independència, a la Cerdanya tots els disset municipis i el Consell Comarcal estan adherits a l’entitat. La reunió de l’AMI, que ha estat la primera de l’any de la seva junta directiva, s’ha celebrat al municipi de Camarasa, a la Noguera, en format presencial i virtual.