La plataforma digital La Meva Salut ha sumat 214.624 nous usuaris a les regions sanitàries de Lleida i de l’Alt Pirineu i l’Aran el 2020 i el 2021, anys marcats per la pandèmia de la covid-19. Actualment, té 254.080 usuaris a la demarcació, dels quals 227.937 corresponen a la plana de Lleida, i la resta, 26.143, a l’Alt Pirineu i l’Aran, segons dades facilitades per Salut. Això significa que el nombre d’usuaris s’ha multiplicat per 6,4 respecte a abans de la covid-19. El 2019, l’eina tenia registrats 39.456 usuaris en ambdues regions sanitàries (37.992 a Lleida i 1.464 al Pirineu). En total, a Lleida el 61,50% de la població està acreditada a la plataforma i a l’Alt Pirineu i Aran, el 62,10%. A Catalunya, aquesta xifra és del 68,97%. El motiu de l’augment són les noves funcionalitats, com ara la possibilitat de visualitzar els resultats de PCR i testos d’antígens; la tramitació de la baixa o la possibilitat d’obtenir el certificat digital europeu.