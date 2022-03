La recuperació de les temperatures, després de les setmanes més rigoroses de fred quan els materials de la construcció no es consoliden de manera ideal, ha empès l’Ajuntament de Puigcerdà a activar un nou pla d’obres als carrers de la vila. Des d’aquest dimarts dia 1 de març fins divendres dia 11 alguns dels principals carrers de la vila estaran tallats o amb el trànsit afectat a causa de la pavimentació dels vials.

Les actuacions afectaran el carrer d’Higini de Rivera des de la plaça d’en Calva fins al carrer del Coronel Molera i d’un tram del carrer d’Alfons I, entre el carrer del Coronel Molera i el carrer d’Higini de Rivera. Es tracta de vials clau en la circulació de vehicles per accedir al centre, per la qual cosa el consistori establirà recorreguts alternatius. En aquesta línia, les obres comportaran talls de trànsit i limitacions a l’accés de vehicles i entrades i sortides de garatges i aparcaments. Igualment, aquesta setmana també es faran els treballs de remodelació del ferm del carrer Camí Antic de Llívia de Puigcerdà, entre la plaça de Pere Blasi i l’avinguda de Ramon Condomines. Segons ha informat el mateix Ajuntament, les obres consistiran en la substitució del ferm actual d’aglomerat asfàltic així com la renovació de la senyalització horitzontal. Les actuacions suposen una inversió de 50.386 euros per una obra i 65.704 per l’altra. Els treballs, que es van adjudicar el mes de novembre, es financen amb càrrec al pressupost municipal de l’exercici 2021.